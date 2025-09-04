Foros

Entrar a la ‘U’ solo para descubrir que esa no es la carrera soñada: ¿cómo evitarlo?

Los jóvenes están decidiendo ingresar a las universidades con la presión de que llegó el momento y ya tienen que escoger, para luego descubrir que la carrera elegida no es a lo que se quieren dedicar el resto de su vida

Por Marco Urbina
Descubrir la vocación profesional de un joven que está por ingresar a la universidad debe ser un proceso integral que combine autoconocimiento, exploración, orientación, experimentación y revisión de tendencias. (Shutterstock/Shutterstock)







