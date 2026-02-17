Enfermera alerta sobre los riesgos de la tercerización de servicios de quimioterapia

Como profesional del cuidado especializado en cáncer y miembro de la Asociación Nacional de Enfermeras profesionales del Área Onco-Hematológica, en ejercicio de mi responsabilidad ética y profesional, deseo manifestar mi profunda preocupación ante la irregularidad que representa un convenio de tercerización de los servicios de administración de laboratorios de quimioterapia dentro de la CCSS.

1) En la actualidad, los tratamientos de quimioterapia se administran sin listas de espera, garantizando que los pacientes reciban la atención al día siguiente de la solicitud.

La tercerización desconoce y desvaloriza esta especialización, orientando la gestión operativa hacia modelos estandarizados que no responden a la complejidad del cuidado oncológico.

2) Se ha conocido que aseguradoras nacionales, sin contar con infraestructura adecuada ni personal capacitado, pretenden ofrecer estos servicios con profesionales ajenos al campo especializado, incluyendo farmacéuticos y médicos generales. Esta práctica constituye una intrusión indebida en el espectro disciplinar de la enfermería oncológica y hematológica, lo que pone en riesgo la seguridad del paciente y la legitimidad de las competencias profesionales.

La sobreoferta de médicos generales y otros licenciados en disciplinas de la salud en el país no justifica la tercerización de servicios altamente especializados, pues los estudios de oferta y demanda deben responder a criterios de calidad y pertinencia, no a intereses comerciales.

3) La Organización Mundial de la Salud y la OPS, en su compromiso ético y social, son claros: los Estados no pueden evadir sus compromisos éticos y sociales en la atención del cáncer. La CCSS pertenece a todos los costarricenses y debe garantizar que la gestión de sus servicios se mantenga bajo principios de equidad, transparencia y respeto a la especialización profesional.

La tercerización vulnera el Estado de derecho y debilita la confianza ciudadana en la institución.

4. Con todo respeto, me permito solicitarles dejar sin efecto cualquier convenio de tercerización que afecte la administración de los tratamientos citostáticos, quimioterapia, inmunoterapias y otros tratamientos para el cáncer. Y que sea pertinente la participación de las enfermeras especialistas en cuidado oncológico y hematológico en los procesos de toma de decisiones relacionados con la atención oncológica. Exigimos el respeto irrestricto a la legitimidad de las categorías profesionales de especialistas en Enfermería Oncológica y Hematológica, reconocidas en la atención del cáncer.

aguero_marlene@yahoo.com

Marlene Agüero Arce es enfermera especialista en enfermería oncológica.