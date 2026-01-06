Foros

Enero y el reinicio de la pasión electoral

El sufragio no es un trámite administrativo: es un acto de responsabilidad colectiva y de compromiso con el futuro

Por Ferdinand von Herold
Jóvenes de 19 partidos políticos lanzaron este fin de semana el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026, pero buscan que el próximo 7 de noviembre, Día de la Democracia, las candidaturas presidenciales están convocadas a firmar el pacto.v
Los verdaderos protagonistas del proceso electoral somos todos los ciudadanos.







