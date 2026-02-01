Foros

En una democracia, se aceptan los resultados

Hoy, cuando se conozca el desenlace electoral, muchas personas se sentirán defraudadas, desconsoladas, enojadas, perdidas… Pensarán que su futuro y el del país están en grave peligro. Sin embargo, la voluntad soberana expresada en las urnas es sagrada

Por Rodolfo Brenes Vargas
