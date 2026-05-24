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En política, la prudencia no es debilidad

El coraje debe ir acompañado de prudencia; la valentía sin reflexión puede convertirse en temeridad

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Por José Joaquín Chaverri Sievert
El Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica, el 20 de julio de 2005. (KIM LUDBROOK)







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José Joaquín Chaverri Sievertprudencia diplomática

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