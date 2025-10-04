Foros

En las estafas, ¿quién debe pagar? El responsable de la custodia

La responsabilidad objetiva, que tanto temor les causa a las entidades financieras, es la misma que le cabe a la empresa remesera que transporta los valores de un banco, si por asalto pierde lo que lleva en custodia

Por Carlos Alberto Monge Zúñiga
Fraudes bancarios, estafas bancarias, timos, seguridad, contraseñas, phishing, hackeos, robos a cuentas bancarias
Hay que reconocer que no en todos los bancos las estafas son igual de frecuentes, porque algunos cuentan con sistemas de seguridad cibernética mucho más robustos. (Shutterstock/Imagen)







