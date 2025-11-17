En la burbuja de Trump no hay pobres

Los llamados “food stamps” son una ayuda social que da el gobierno de Estados Unidos. Dependen del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) y van dirigidos a familias pobres. Diversos comercios aceptan este bono que se canjea por insumos de la canasta básica.

FIRMAS PRESS.- El presidente Donald Trump es alérgico a la pobreza. Para ser más precisos, les da la espalda a las personas con escasos recursos económicos y, con la coartada de adelgazar el Estado, su modo de manifestarlo es recortando al máximo los programas de ayuda social que asisten a quienes, por muy diversas circunstancias, no han tenido acceso a vidas privilegiadas o a insertarse en la clase media.

El republicano llegó al poder las dos veces –con el intermedio del gobierno del demócrata Joe Biden cuando perdió la reelección– bajo la promesa de que le devolvería a Estados Unidos la grandeza que supuestamente perdió. Su lema, “Make America Great Again”, guiado por una doctrina fundamentada en un populismo de ultraderecha nacionalista, prendió entre la clase trabajadora que aspira a una vida mejor. De ellos se sirvió, asegurando que su irrupción en Washington era para hacer volar los estamentos tradicionales de la política, como si fuera un hombre del pueblo hablándole al pueblo. Nada más lejos de la verdad, porque desde la cuna perteneció a una familia pudiente cuya fortuna se amasó gracias, en gran parte, a la especulación inmobiliaria en barrios humildes de Nueva York, donde minorías como los inmigrantes y afroamericanos acabaron por ser desplazados.

En su segundo periodo presidencial, Trump arrecia con políticas draconianas que dejan a la intemperie a millones de ciudadanos que, por el alto costo de la vida y de la vivienda en una época que no es precisamente de bonanza económica, se apoyan en ayudas como los llamados “food stamps”, que dependen del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Este programa, vigente desde hace 60 años, provee fondos para adquirir una canasta básica en hogares que no llegan a fin de mes. En concreto, de esta asistencia se benefician 42 millones de personas. O sea, una de cada ocho personas en el país reúne los requisitos por vivir en el umbral de la pobreza.

En medio de una parálisis del gobierno que se prolongó durante 43 días, la más larga que se recuerda, la administración Trump maniobró para frenar este tipo de asistencia, cuando millones de familias se veían afectadas por un cierre gubernamental que dejó sin sueldo a una legión de empleados federales. Se trató de un recorte drástico fundamentado en las falsedades de que se emplea un exceso de fondos para ello e inmigrantes indocumentados hacen uso del programa; son falacias que los datos desmienten, pues para ser beneficiario de los cupones de alimentos, hay que probar que se tienen ingresos bajos y los inmigrantes sin estatus legal no pueden solicitarlos. De hecho, el 90% de las personas que los reciben son nacidas en el país.

Han sido, y lo siguen siendo por las trabas del gobierno, días angustiosos para individuos y familias que han tenido que apoyarse en comedores comunales organizados por voluntarios con sentido cívico, y personas dispuestas a dar donativos que alivian las penurias de los más necesitados.

Mientras la gente hacía filas para recibir estas ayudas generosas, Trump celebraba una opulenta fiesta de Halloween en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Sus invitados acudieron disfrazados al modo de El Gran Gatsby, la célebre novela de F. Scott Fitzgerald que transcurre durante los decadentes años veinte y antes del crash económico de 1929. Fitzgerald retrataba los excesos de una clase social concentrada en el dinero fácil e indiferente a lo que acontecía fuera de su lujosa burbuja. En las cenas y eventos en Mar-a-Lago, el republicano recibe a inversores de criptomoneda; a muchos CEO de compañías dispuestas a darle millonarios donativos para su salón de baile en la sala este de la Casa Blanca, y hasta a dictadorzuelos (para él, hay tiranos y tiranos) con los que amarrar acuerdos comerciales. En su cambalache particular y opaco, el mandatario se ha asegurado un avión de lujo, regalo de la monarquía absolutista de Catar.

En una columna reciente, Robert Reich, exsecretario de Trabajo y hoy profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley, se lamentaba de la deriva trumpista y citaba un fragmento del discurso inaugural que hace 88 años pronunció el presidente Franklin D. Roosevelt: “La prueba de nuestro progreso no radica en que añadamos más abundancia a quienes tienen mucha; sino en que proveamos lo suficiente para aquellos que tienen poco”. En la burbuja de Donald Trump no hay sitio para lo que no brille y tintinee en los bolsillos.

Red X: ginamontaner

Gina Montaner es periodista.