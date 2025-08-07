Foros

En este año electoral, hablemos de lo que realmente importa

Pensemos en la madre que rebota entre ventanillas buscando atención médica para su hijo. O en el joven emprendedor ahogado en trámites. Esa frustración alimenta la desconfianza en la democracia

Por Federico Baltodano
Futuro, esperanza, democracia, libertad, éxito, el mañana, salir de las sombras
¿Cómo volvemos a creer en la democracia? ¿Cómo recuperamos la confianza en un sistema que se siente ineficaz y obsoleto? (Shutterstock/Shutterstock)







