En Costa Rica sí tenemos ejército: ¡uno enorme!

Que esta conmemoración nos recuerde que el futuro se escribe en las aulas y que nuestro verdadero ejército, el único que necesitamos, es ese batallón de estudiantes que todos los días se alista para construir un país mejor

Por Emilia Gazel Leitón
Escuela Monserrat de Cascajal
Fotografía de archivo del inicio del curso lectivo 2024 en la Escuela Montserrat de Cascajal, en Vázquez de Coronado. (Marvin Caravaca)







