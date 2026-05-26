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Un misterioso operativo en el viejo aeropuerto de La Sabana

No puedo asegurar cuál era la razón por la que un avión debía aterrizar esa noche en un aeropuerto que, hasta donde sé, no contaba con iluminación para operaciones nocturnas

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Por Saúl Weisleder W.
Ilustración vintage de carros de los años 50 y 60 del siglo XX, de noche, con las luces encendidas, estacionados en dos filas, unos frente a otros
Unos “tráficos” acomodaron los vehículos en dos filas, una frente a la otra, dejando la pista en medio. En determinado momento, se les dio la orden de encender motores y luces. (Imagen hecha con inteligencia artificial/Ilustración generada con IA)







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Saúl Weislederaeropuerto de La Sabanaaterrizaje de noche en el aeropuerto de La Sabana

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