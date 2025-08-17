Foros

Elogio del salto

Evitamos que salten accidentalmente las alarmas y estamos atentos porque, donde menos lo esperamos, salta la liebre. Los futbolistas saltan al terreno de juego cada domingo y a veces se saltan las reglas; algunos logran saltar a la fama

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
Salto, saltar, niña saltando, brincar, brinco
El salto es metáfora y es ensayo. Saltar supone arriesgarnos y tomar decisiones. Sobreponernos a la amenaza de la caída y del golpe. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
saltoelogio del saltosaltarsaltologíaLetra LibreJurgen Ureña
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.