Foros

Elogio del llanto

El llanto es, sin duda, la forma más honesta de mostrarnos vulnerables; no es una debilidad, sino un acto sagrado y un regreso a nuestro primer lenguaje

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
Estatua, monumento de ángel doliente en cementerio de Buenos Aires
Estatua del ángel de luto, en el cementerio de Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreJurgen Ureñallantollorarllorantesplañideras
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.