Elogio de la experiencia

En la cancha, compruebo que mi capacidad para anticipar las acciones de los otros jugadores aumenta conforme se reducen mis reflejos y que la lentitud de mi cuerpo viene acompañada de una mayor agilidad mental y una creatividad despierta

Por Jurgen Ureña
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

