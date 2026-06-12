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Electricidad: una reforma que todavía no convence

Las transformaciones estructurales que afectan servicios esenciales no pueden imponerse únicamente desde una mayoría circunstancial. Requieren legitimidad técnica, social y democrática

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Por Antonio Trejos Mazariegos
Electricidad
El crecimiento de la demanda eléctrica, las nuevas tecnologías, la presión sobre las tarifas, la necesidad de modernizar redes y el cambio climático son desafíos reales que debe afrontar Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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