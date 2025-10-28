Foros

Elecciones, inteligencia artificial y contenido falso

En esta campaña, es previsible que abunde la manipulación de imágenes, audios o videos para hacer parecer reales hechos que nunca ocurrieron. La alta penetración de WhatsApp en Costa Rica, que alcanza el 83%, sugiere que el impacto podría ser considerable

Por Walter Montes
Deepfake
Cuando antes costaba miles de dólares adulterar audio o video, ahora cuesta centavos. El fin será el mismo que en esos países: desprestigiar candidatos y manipular la opinión popular. (Shutterstock/Shutterstock)







deepfakebotsIAmanipulación de imágenes, audios y videosinteligencia artificialelecciones 2026

