Foros

Elecciones: el reto es conocerse políticamente y no dejarse etiquetar

Ahora que se acercan las elecciones, conviene identificar cuándo los discursos apelan a clasificaciones o etiquetas, lo cual genera división donde no la hay

EscucharEscuchar
Por Adolfo Lizano
identidad política, color político, etiquetas políticas
Al etiquetar y diferenciar donde no hay diferencia, se polariza, lo cual crea una visión de blanco o negro, cuando en realidad las personas pueden pensar en gris. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
color políticoetiquetas políticaspolarización

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.