Elecciones 2026: una campaña para el olvido

Aún hay tiempo para reparar la dispersión de candidaturas y su efecto dañino en el resultado electoral. En un acto patriótico, por lo menos 15 aspirantes deberían renunciar y darles su respaldo a candidaturas no chavistas con posibilidades de repuntar en lo que queda de la campaña

Por Cecilia Cortés
Papeleta de candidatos a la Presidencia elecciones 2026
Papeleta de candidatos a la Presidencia elecciones 2026 (Archivo LN/Archivo LN)







