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El zaguate, el burro y el buey que terminaron haciendo patria en 1856

Cuentan que, en Rivas, el burrito ayudó a mover chunches, pasar munición de un lado a otro, transportar heridos y quizá hasta ayudar a algún enfermo de cólera de regreso a la patria

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Por Rodolfo González Ulloa
Un buey, un perro y un burro
Tres animales quedaron inmortalizados en los relatos de la Campaña Nacional: un burro muy querido por los soldados, un perro fiel con su amo hasta la muerte y un buey que salvó a una tropa perdida en la selva. (Shutterstock/Fotocomposición)







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Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

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