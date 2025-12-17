Foros

El verdadero e inefable regalo de la Navidad

Celebramos la presencia para poner fin a la ausencia. Celebramos el perdón para poner fin a la discordia. Celebramos la paz para poner fin al odio y a la violencia.

EscucharEscuchar
Por Helena María Fonseca Ospina
Tiempo de Navidad, época navideña, manos sosteniendo una taza con dibujo de árboles de Navidad
La Navidad nos ofrece una radical novedad: la posibilidad de cambiar, de renacer ya no en las coordenadas del tiempo, pero sí en las de nuestro ser. (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.