Foros

El uniforme gigante y la carcajada colectiva: una historia de ‘bullying’ infantil

No contaba yo con que mamá, para optimizar su presupuesto, me compró el uniforme de modo que me durara tres años y, por lo tanto, entre el enano Dopey y yo no había ninguna diferencia

EscucharEscuchar
Por Ana Coralia Fernández
Niña despeinada y triste, enojada, dolida, a punto de llorar, a punto de romper en llanto
Los niños son demasiado frágiles para librar solos batallas contra la humillación cotidiana. Las heridas del bullying no siempre se ven, pero muchas veces acompañan durante años a quienes las padecieron. (Fotografía con fines ilustrativos). (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ana Coralia FernándezLetra Librebullyingmatonismoburlas
Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.