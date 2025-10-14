Foros

El último bastión de la democracia

Si, en palabras de Abraham Lincoln, la democracia es ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’, debe ser también ese mismo pueblo el que la sostenga con su voto

EscucharEscuchar
Por Rodolfo Brenes Vargas
Votar, voto, sufragio, elecciones, ir a las urnas, democracia
Somos todos nosotros, los electores, quienes, a fin de cuentas, definiremos qué sucederá con nuestro país y con los principios y valores democráticos que lo identifican. (Shutterstock/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
votovotarsufragioir a votardemocraciaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.