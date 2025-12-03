Foros

El turismo no puede esperar más

En el último año, la visitación a Costa Rica ha bajado 2%. Parece poco, pero en el mismo periodo, el turismo mundial ha crecido 5%, por lo que la diferencia representa un costo de oportunidad enorme

EscucharEscuchar
Por José Martí Jiménez
Pasajeros –una mayoría de ellos, turistas– a su ingreso a Costa Rica, en fila para pasar por el área de Aduanas. (Melissa Fernandez Silva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
turismocaída del turismoindustria turísticaJosé Martí Jiménez

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.