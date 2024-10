El Sinart para la educación

Con mucha pena leí la noticia sobre las dificultades del Ministerio de Cultura para mantener el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), entidad convertida en un elefante blanco hace muchos años.

Recuerdo sus inicios, en 1978, bajo el nombre de Canal 13. Guido Sáenz inauguró Atisbos, un programa en el que entrevistaba a personajes del ámbito cultural. El canal transmitía los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), documentales internacionales y otros materiales interesantes.

Para dar un ejemplo de los escasos recursos con los que trabajaba, comparto esta anécdota: en dos ocasiones pedí copia de un concierto en el que había participado como solista, y la respuesta fue: “Doña Pilar, tuvimos que grabar encima del tape, pues no tenemos suficiente material”.

Prácticamente me puse a llorar, pues solo había pasado una semana desde mi concierto. Eso era el Canal 13: un lugar con poco personal y casi nada de recursos materiales. Con el pasar de los años, lograron adquirir un bus que transportaba su único equipo, con el cual grababan diversas actividades, como los conciertos de la OSN y actos en pueblos, entre otros eventos importantes.

Me da escalofríos leer que el Sinart arrastra un déficit de ¢750 millones y que la Contraloría General de la República aprobó un presupuesto de ¢1.000 millones para liquidar a 78 funcionarios que aceptaron ser despedidos.

Es decir, para el Ministerio de Cultura es imposible mantener el canal, por lo que debiera ser mantenido por el Estado. No tengo idea del valor del equipo, pero debe de ser de millones de dólares. Asimismo, los empleados especializados en su manejo no deberían perderse.

Supongamos que el Sinart pase a manos del Ministerio de Educación, que, en mi opinión, debería ser la entidad encargada de administrarlo, siempre que cuente con un presupuesto especial para sostenerlo. ¿Por qué? Porque debe enfocarse en educar, en hacer lo que la radio logró para muchas generaciones.

No debería siquiera preocuparse en dar noticias, para eso existen otros canales con el presupuesto y el personal suficiente. Debería transmitir actividades educativas, no entrevistas aburridas a personas que no aportan nada, pues la gente cambia de canal por el aburrimiento de la programación.

Debería transmitir documentales sobre la historia de la humanidad, los conciertos de la OSN y de la antiguamente llamada Orquesta Juvenil, de las bandas, etc. Incluir también la lectura de libros costarricenses y de autores internacionales, para que las personas con discapacidad visual tengan acceso a la literatura.

Deberían transmitir explicaciones de médicos sobre cómo prevenir diversas enfermedades. Además, se debe contar la historia de nuestro país, que gran parte de la juventud desconoce, como la vida de los expresidentes y lo que hicieron por Costa Rica; recordar la Revolución del 48, a los escritores, a los actores de teatro, a los bailarines, a los instrumentistas y compositores. El Sinart debe convertirse en el medio más eficaz para difundir historia y educación.

Que no ocurra como en otras instituciones, donde se desperdician recursos de nuestros impuestos en proyectos millonarios, y al final no se ve nada.

Ha habido un terrible desperdicio del dinero que usted y yo pagamos al comprar arroz y frijoles, al pagar los pases del bus o al ponerle gasolina al automóvil, etc. Los gobiernos se llenan los bolsillos de recursos que desperdician como si fueran cáscaras de banano.

El país ha perdido gran parte de la esencia costarricense, lo cual da lástima al analizar nuestra situación actual. No tiren al Sinart a la basura; que la institución correcta lo enderece y lo utilice para la educación.

brahms1956@gmail.com

Pilar Aguilar es pianista y compositora.