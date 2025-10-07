Foros

El silencioso legado de las mujeres panamericanas

En Costa Rica, la Mesa Redonda Panamericana mantiene viva una tradición continental de trabajo voluntario y compromiso con la juventud

EscucharEscuchar
Por Leonor Eugenia Cabrera Monge
Mesa Redonda Panamericana, becas, ayudas para jóvenes de América, voluntariado de mujeres
Hoy existen alrededor de 223 mesas activas en 22 países del continente americano. Todas trabajan sin fines de lucro y de manera voluntaria en favor de la cultura, la paz y la educación. (Ilustración generada por IA/Ilustración generada por IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leonor Eugenia Cabrera MongeMesa Redonda PanamericanapanamericanismoMesa del Rey ArturoLos tres mosqueterosbecaseducación de niños y jóvenes

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.