Foros

El silbido que se escucha cada Nochebuena en el Caribe

El orgullo encendió la sangre. Y así, sin pensarlo, sin cruzar palabra, Tulio y Maco desenvainaron las crucetas: esas hojas metálicas que cortaban bananos de día y ajustaban cuentas de noche

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
ilustración de José Pablo Ureña
Maco lanzó la primera estocada, buscando el hombro de Tulio. El blanco esquivó con destreza y contraatacó, rozándole el brazo. (José Pablo Ureña/José Pablo Ureña)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jurgen UreñaLetra Libreduelo por amor
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.