El rol del turismo ante la gentrificación: aliado, no culpable

Este año, en la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible Planeta, Personas, Paz (P3), se presentó el borrador del ‘Manifiesto Nacional de Turismo Sostenible’, que recoge compromisos para prevenir el desplazamiento de comunidades y garantizar acceso a vivienda digna en destinos turísticos

Por Hans Pfister
Gentrificación, Playas, Territorios
El turismo planificado y bien regulado puede ser un aliado para solucionar la gentrificación. Lo es cuando genera empleo digno, abre oportunidades a las comunidades, impulsa la economía circular y respeta la capacidad de carga de los destinos. (Alonso Tenorio)







turismo sosteniblegentrificaciónMonteverde

