El ritual infaltable de recorrer San José para comprar la lana del portal

A nuestra llegada con la lana, ya la madera, el aserrín y la maraña de luces estaban desempolvándose en la sala. Entonces, se desataba la algarabía, muchas risas e historias de mulas y bueyes

Por Ricardo Millán González
En la esquina de Radio Monumental, se oía el repetitivo "le cambio dólares, le cambio dólares", mientras que las noticias más relevantes del día eran montadas, letra por letra, sobre aquella pizarra gigante. (La Nación/La Nación)







Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

