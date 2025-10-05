Foros

El rey de la corona grande

Muchos comentarios lisonjeros hacen los aduladores del palacio en procura de quedar bien con el jefe. Los lambiscones tienen claro que halagos y piropos son el manjar favorito del monarca

Por José David Guevara Muñoz
Corona grande, rey con corona grande, cabeza pequeña
El rey de la corona holgada se enoja y explota en furia contra quienes se atreven a insinuar que él es poco monarca para tan importante reino. (José David Guevara Muñoz/José David Guevara Muñoz)







José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

