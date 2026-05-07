Foros

El reto de la Sala IV frente a la mayoría parlamentaria

Los tribunales constitucionales existen para impedir que el poder político transitorio menoscabe el pacto fundamental que es más permanente: la Constitución, la división de poderes y nuestros derechos fundamentales

EscucharEscuchar
Por Luis Felipe Rodríguez Vargas
minuto de silencio por femicidios, plenario, diputados
Parte de los diputados de la bancada oficialista este miércoles 6 de mayo en el plenario. (Aarón Sequeira/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
independencia judicialSala ConstitucionalPoder Judicialpoder transitorio

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.