El rescate y la rehabilitación de fauna silvestre no son meros actos de compasión

Ver bandadas de lapas volando libres se ha convertido en un símbolo esperanzador de que la ciencia y la dedicación pueden revertir la pérdida de biodiversidad

Por Isabel Hagnauer
Capibaras en Zoo Ave
Cada lapa que es liberada y recupera el cielo es un recordatorio de que el trabajo de rescate y rehabilitación de la fauna da resultados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







