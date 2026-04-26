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El quinto jinete ya está aquí… y cabe en la palma de la mano

La pantalla no solo entretiene: reprograma hábitos, emociones y prioridades, especialmente en cerebros en desarrollo

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Por Helena María Fonseca Ospina
Mujer joven camina mientras ve la pantalla de su celular
El autor del libro "12 soluciones para superar los retos con las pantallas" sostiene que la adicción a estas es el mayor escándalo sanitario del siglo. (Shutterstock/Foto)







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Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

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