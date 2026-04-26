El quinto jinete ya está aquí… y cabe en la palma de la mano

El autor del libro "12 soluciones para superar los retos con las pantallas" sostiene que la adicción a estas es el mayor escándalo sanitario del siglo.

En mis caminatas matutinas, la veo. Sujeta a sus cuatro perros mientras camina lentamente. Desconozco su rostro, pues no retira la vista de su celular. Me intriga qué la tiene tan absorta y desconectada de la realidad.

No son pocas las personas que padecen de nomofilia, esa fuerte dependencia o apego al teléfono móvil. Les genera ansiedad o incomodidad no tenerlo cerca.

Miguel Ángel Martínez-González, catedrático en Salud Pública e investigador español, autor del libro 12 soluciones para superar los retos con las pantallas, comenta cómo la adicción a estas es el mayor escándalo sanitario del siglo. Una adicción que afecta los propósitos en la vida, la salud mental, las relaciones interpersonales y el autocontrol. Menciona cómo los Gobiernos tienen la responsabilidad de legislar sobre este tema e intervenir en una sana ingeniería social.

Se debe equilibrar salud pública, libertad individual y desarrollo tecnológico. Un ejemplo de ello es la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.

La adicción a las redes sociales aumenta. Darle a un adolescente un celular a los 13 años puede activar factores de riesgo como depresión, ansiedad, déficit atencional, anorexia nerviosa, bulimia, autolesiones y tendencias suicidas. Asimismo, lo expone al ciberbullying y a la pornografía. A los “depredadores anónimos digitales”.

El acoso escolar no termina cuando salen del colegio. Dura las 24 horas del día y los siete días de la semana. Las estadísticas hablan. Francis Haugen, ingeniera y científica de datos, lo dejó evidenciado en los Facebook Files, publicados en The Wall Street Journal.

Martínez González señala que “los smartphones son armas de distracción masiva”. Los menores de 18 años pasan 94 minutos al día en TikTok. Esta adicción se ha convertido en un problema sanitario, máxime porque el cerebro, a los 13 años, no está preparado para combatir las adicciones. No ha madurado lo suficiente. Es un cerebro en formación. No tiene los recursos neurológicos suficientes para competir contra los algoritmos que hay detrás de estas tecnologías que son diseñadas por psicólogos e ingenieros.

El uso de estos dispositivos produce un efecto dañino relacionado con la “poda neuronal” en una etapa crítica de la vida. En la adolescencia no se crean nuevas neuronas; las existentes se organizan y se “recablean”. Tenemos aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas.

Ello nos lleva a un gran tema: la plasticidad cerebral. Esta plasticidad está relacionada con nuestros intereses y elecciones, con el tiempo y esfuerzo que dedicamos a ciertas actividades, con cómo las priorizamos. Y el cerebro establece conexiones preferentes. Las descartadas se podan. Se pierden.

Esta plasticidad es necesaria para la sinapsis, para la unión, comunicación o enlace entre las neuronas. Dichas conexiones pueden cambiar, fortalecer o eliminar las ya existentes. Pueden incluso reorganizarlas después de una lesión. Se fortalecen cuando se aprende algo nuevo, como un idioma o a tocar un instrumento musical. También cuando se practica una actividad regularmente, como el ejercicio o la lectura.

Durante la infancia, esta plasticidad es especialmente alta. Dicha programación cerebral termina entre los 18 y 20 años y determinará muchas habilidades. La adicción a las pantallas afecta esta plasticidad. Niños codependientes a los nueve o diez años pueden terminar, a los 20, cerebralmente “destrozados”.

Cuatro grandes fuerzas traen crisis y destrucción: el poder desmedido, la guerra, el hambre y la muerte, a menudo evocadas como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero hoy se perfila un quinto jinete, menos visible y quizá más insidioso: quienes, por acción u omisión, deterioran la salud mental de las personas más vulnerables.

Quizá nunca la humanidad se ha visto más necesitada de criterio, pensamiento y reflexión. No permitamos que “secuestren” algo sagrado: nuestra libertad, la libertad para ver la realidad y comprenderla.

Alejémonos de la nomofilia y de la nomofobia, de ese miedo irracional y ansiedad extrema por estar sin el celular o por quedarse sin batería o conexión. ¡Qué reto tan cotidiano!

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Helena Fonseca Ospina es administradora de negocios.