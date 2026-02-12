Foros

El protagonismo de la juventud en la observación electoral

Según datos del TSE, la Defensoría de los Habitantes inscribió a la mayor cantidad de personas observadoras electorales en la historia de Costa Rica

Por Angie Cruickshank Lambert
01 de febrero del 2026. Elecciones presidenciales. Escuela San Cristóbal Sur. Ambiente general de las mesas de votación y el expresidente de la República, José María Figueres Olsen emitió su voto en la junta 687 de la escuela. En la foto: Afluencia normal de público poco después de la apertura de las mesas a las 6 a.m. Manuel Leiva Mena (88) vecino de San Cristóbal. Foto: Albert Marín.
El pasado 1.° de febrero, 425 jóvenes voluntarios de 75 cantones visitaron 298 centros de votación en el marco de un proyecto de observadores electorales liderado por la Defensoría de los Habitantes. (Foto con fines ilustrativos) (Albert Marín/Elecciones 2026.)







