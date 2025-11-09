Foros

El profesor que hizo la diferencia en el curso de Historia de las Instituciones de Costa Rica

Su descripción de los acontecimientos era detallada, sin escatimar pormenores del entorno geográfico, político, cultural, ambiental y social. Hilvanaba anécdotas de los personajes, rasgos físicos y detalles de todo tipo

Por Víctor Chacón Rodríguez
Fotografía de archivo del historiador y político costarricense Vladimir de la Cruz, quien en la actualidad tiene 79 años.







