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El profesor que hablaba de marihuana, fútbol y filosofía en la Costa Rica de los 70

Muchos recuerdan aún el escándalo que suscitó en la Costa Rica de 1968 su artículo ‘La yerba’, en el cual reconoció haber probado la marihuana y sostuvo que la prohibición de fumarla era la mejor propaganda para su consumo

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Por José David Guevara Muñoz
Filósofo Constantino Láscaris Comneno Micolaw. Español nacionalizado costarricense
Constantino Láscaris era un maestro en el oficio de lanzar dardos capaces de despertar y agitar las neuronas. (Generada con IA/Ilustración)







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Letra LibreJosé David Guevara MuñozConstantino Láscaris
José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

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