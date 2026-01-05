Foros

El problema de la congestión vial se atiende con gestión vial

No basta con acciones visibles e inmediatas como tapar huecos, reparar calles dañadas, construir nuevas carreteras, ampliar carriles o colocar nuevos semáforos. La gestión vial moderna va más allá de la obra puntual

Por Roy Barrantes Jiménez
Buses, paradas y pasajeros
En muchos de los planes de gobierno, el tema de la congestión vial se aborda con propuestas de proyectos específicos o megaproyectos, mientras que la gestión sistemática de la red existente recibe menor atención. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







