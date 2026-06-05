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El problema de la aviación tica no está en el aire, sino en los escritorios

En la DGAC actual existe una desproporción preocupante entre el personal administrativo y el personal técnico. Cerca de un 90% corresponde a funciones administrativas y apenas un 10% pertenece al área técnica

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Por Luis Fernando Bruno Guzmán
La aviación civil es una actividad profundamente técnica. Sin embargo, en Costa Rica, la estructura institucional parece haber crecido más hacia la burocracia administrativa. (Foto con fines ilustrativos).







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