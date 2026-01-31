Foros

El precio de no unirse: la elección que Costa Rica enfrenta dividida

Parece más fácil marcar distancia y fabricar identidad propia cuando no se coincide al cien por ciento. Parece más atractivo ser jefe de pocos que parte de un proyecto común. Y en ese juego, todos pierden

Por Carlos A. Valverde Brealey
Dos candidatos y dos candidatas buscan apoyo y piden el voto mediante rótulos que les tapa la cara
Para estas elecciones, se registraron cerca de 20 partidos cuyos candidatos, de forma profundamente egoísta, prefieren aferrarse a sus diferencias antes que construir desde las muchas coincidencias que comparten. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







