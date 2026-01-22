Foros

El populismo, un tambor vacío

El populismo vive de un presente perpetuo. El pasado se reescribe según la conveniencia del día y el futuro se promete como milagro, sin explicar los caminos

EscucharEscuchar
Por Luis Gerardo Jiménez Arias
autocracias, autócratas, gobernantes autocráticos
El miedo a la libertad lleva a muchos a entregar su autonomía a figuras que ofrezcan seguridad emocional. El populismo se alimenta de esa renuncia: promete protección a cambio de obediencia y aplauso. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis Gerardo Jiménez Ariaspopulismoelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.