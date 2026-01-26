Foros

El político por quien pasé la noche en vela, contagiado de fiebre electoral

Los chiquillos del barrio, en aquella Alajuela de antaño, coleccionábamos con obsesión cuanta indumentaria, bandera o afiche existiera sobre él y su partido. Extraño, pero había hasta vasos y azafates

Por Alfredo González
Niños en la década de 1970. De izquierda a derecha: el autor (Alfredo González), Irene, Eugenia y Julieta González, Ana María Piza y Laura Lara.
Una foto de aquella época. De izquierda a derecha: el autor (Alfredo González), Irene, Eugenia y Julieta González, Ana María Piza y Laura Lara. (Cortesía: Alfredo González/Cortesía: Alfredo González)







Rodrigo Carazoel Macho Carazoeleccionesrecuerdos de antaño

