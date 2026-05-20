Foros

El poder no debería saltarse la presa

Carriles despejados. Operativos especiales. Vehículos abriendo camino. Ciudades enteras detenidas para que unos pocos no tengan que sufrir la presa de todos los demás

EscucharEscuchar
Por Pablo Andrés Álvarez Aguilar
Políticos en carretera, escoltados por otros vehículos, al tiempo que motocicletas suenan sirenas y les abren paso
La práctica de ciertos políticos de movilizarse con escoltas, llevando delante a motociclistas que les abren el paso, es de larga data en otros países. En Costa Rica, es relativamente reciente. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
presaescoltaspoderpolíticosprivilegios

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.