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El Poder Judicial como contrapoder del poder político

Ayer como hoy, una función constitucional esencial del Poder Judicial es garantizar que el ejercicio del poder público permanezca dentro del marco jurídico

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Por Alejandro Guevara Arroyo
Concepto de poder judicial, jurisprudencia y justicia. Escalas de justicia, biblioteca al fondo, libros abiertos sobre mesa
La función constitucional esencial del Poder Judicial es decidir lo que corresponde en Derecho a las partes que someten un caso a su consideración. (Shutterstock/Imagen)







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