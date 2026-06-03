Foros

El poder de quienes prefieren ciudadanos que no hagan preguntas

El problema no radica únicamente en el acceso a la tecnología, sino en la falta de conocimiento para su aprovechamiento adecuado

EscucharEscuchar
Por Heriberto Ordóñez D.
Desinformación, manipulación de los medios y las redes sociales. Personas sin cabeza en sillas frente a una laptop de la que salen manos que manipulan mentes
Un amplio sector de la población costarricense se informa con lo que ve en las redes sociales, muchas veces sin un sustento crítico. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Heriberto Ordóñez D.sociedad desinformadadesinformaciónsociedad acríticaredes sociales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.