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El plebiscito que desterró a un rey y cambió a Italia para siempre

El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió paso a una decisión histórica: conservar la monarquía o apostar por la República. Italia eligió cambiar de rumbo

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Por Hugo Mora Poltronieri
Bandera de Italia ondeando en balcón de edificio
El 2 de junio de 1946, el pueblo italiano, convocado a un plebiscito para decidir su futuro institucional, plasmó su voluntad de manera clara. (Shutterstock/Foto)







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Hugo Mora PoltronieriItaliaplebiscito en Italia

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