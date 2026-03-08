Foros

El paseo al mar que recordábamos todo el año

La magia, la verdadera magia, está en el gran amor de nuestros tatas, que sacan de donde no hay para que sus güilillas tengan algo que contar

EscucharEscuchar
Por Ana Coralia Fernández
Lo que daríamos por tener la energía de entonces para lanzarnos al inmenso charco. (Albert Marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreAna Coralia Fernándezpaseo al marviaje al Puertoir a la playa de niñospaseos de infancia
Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.