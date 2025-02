El partido oficial de Trump está por venir

Las acciones hablan más que las palabras.

Mientras el flamante secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, estaba de gira por Centroamérica, el presidente Donald Trump se reunía en Washington D. C. con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y negociaba con Canadá y México su futuro comercial y el de los lores de la droga en esos países.

Vino Rubio y se fue. No se habló de comercio entre los dos países, ni en las conversaciones bilaterales, ni en las conferencias de prensa, ni en los comunicados de prensa, ni en las entrevistas con la prensa.

Tampoco anunció Rubio quién sería la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica. Después de que se había ido Rubio del país, el presidente Trump, en su red social, anunció quién la persona designada en la legación costarricense y dijo que su mandato incluye “el Comercio”, –así, en mayúscula– como parte central.

Cito textualmente: “She will fight tirelessly to protect America’s interests abroad, especially in Trade and Immigration”. Ojo, puso el “Comercio” en mayúscula antes que el tema de migración.

La nueva embajadora es “gringa gringa”, no pertenece al reducto cubano, es de una familia cercana y contribuyente a la campaña presidencial. Si por la víspera se saca el día, ella obedece a Trump y no a Rubio.

Trump tiene, además, una red diplomática paralela al Departamento de Estado, red que es conformada por sus “enviados especiales”, gente del riñón y de su entera confianza. El caso más claro es Steve Witkoff, el enviado especial del mandatario, no del Gobierno estadounidense, al Medio Oriente, quien proviene del mundo de los negocios en los bienes raíces de Nueva York. En el caso de Latinoamérica, la estructura paralela la encabeza Mauricio Claver-Carone, quien había presidido el Banco Interamericano de Desarrollo durante el mandato Trump 1.0.

La visita a Costa Rica fue un partido de mero trámite, donde se siguió estrictamente un guion. Los países llegaron a no arriesgar, como se dice en el fútbol.

Ya Trump anunció que el partido oficial está por venir. Y anunció quién será su capitana, la nueva embajadora. Y ya anunció que el Comercio será un asunto central.

Trump ha sido explícito en que cree en el ReShoring, la repatriación de las compañías gringas a territorio estadounidense y el traslado de las transnacionales no gringas a Estados Unidos. Trump no es defensor del NearShoring, el traslado de las compañías que se ubican lejos de Estados Unidos a lugares que estén cerca de ese país.

Costa Rica se ha beneficiado del establecimiento de compañías extranjeras, de capital extranjero, estadounidense o de otras procedencias, en suelo nacional.

El gran tema de negociación es si Costa Rica podrá continuar recibiendo compañías extranjeras y, de ser posible, cuáles sí y cuáles no.

Los sectores público y privado de Costa Rica deberán prepararse por separado y en conjunto para tal negociación.

Además, debemos realizar en paralelo los cambios estructurales pendientes y rezagados de hace muchos lustros.

De pronto, es Trump quien manda en el Departamento de Estado y Costa Rica no está preparada para la inminente negociación comercial.

Pedro Muñoz es exdiputado (2018-2022).