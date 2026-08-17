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El país que cambia cuando se mira cantón por cantón

Costa Rica exhibe indicadores agregados de desarrollo humano que la distinguen en América Latina. Pero el promedio es un espejo que refleja el conjunto y pasa por alto las partes que lo componen

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Por Sandra Sosa
¿Por qué dos comunidades que comparten el mismo marco institucional, las mismas leyes y las mismas políticas generales ofrecen a sus habitantes horizontes de vida tan distintos? (Fotografía de archivo de Tejarcillos de Alajuelita).







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Sandra SosaPNUDAtlas de Desarrollo Humano Cantonal 2026cantones de Costa Rica

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