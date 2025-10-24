Foros

El odio como alimento: una historia sin nexos con la política

‘Te voy a decir la verdad: tengo un vecino, también del pueblo… ¡Nos odiamos! Pasamos peleándonos. Que se metió tu perro en mi propiedad. Que tus gallinas se meten a mi lado. Que podaste mi árbol. Que corriste la cerca. Que me tiraste basura’

Por Víctor Chacón Rodríguez
Tal vez existan personas que necesitan la guerra como alimento, los pleitos como combustible, la guerra y la amenaza como cotidianeidad. (Foto con fines ilustrativos). (Shutterstock/Foto)







