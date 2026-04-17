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El niño que cruzó el Zurquí por Beethoven: ¿cómo no conmoverse?

En una Costa Rica donde los crímenes se han vuelto noticia cotidiana, incluso dentro de los centros educativos, la figura de un niño ilusionado por un concierto de piano es un acto de resistencia

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Por Josué Arias Hernández
La Orquesta Sinfónica Nacional se presentará en el Teatro Nacional el 2 y 4 de mayo, con un programa inspirado en Barrio Cuba.
Foto ilustrativa de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional. (Cortesía/Cortesía)







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