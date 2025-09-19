Foros

El mural de los gatos: un símbolo que San José debe restaurar

El llamado mural de los gatos, que el artista Carlos Tapia dedicó a su amada mascota Billi, cumplirá el próximo setiembre 20 años como ícono de San José. Hoy pide restauración e iluminación para recuperar su esplendor

Por Carlos Tapia
Mural de los gatos, en San José, de Carlos Tapia
El mural, en franco estado de abandono, se encuentra bajo el puente histórico del parque España. Uno de sus tres paneles es el de "Los Gatos Sabios: ver, oír y callar". (Cortesía Yara Mourelo/Cortesía Yara Mourelo)







