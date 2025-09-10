Foros

El mito chavista de los 40 diputados

En los últimos 75 años, ningún partido político lo ha logrado. La cifra más alta la obtuvo el PLN en 1982, cuando alcanzó 33 curules

Por Carlos Araya Guillén
Dado que los diputados se eligen en proporción a la población de cada provincia, para las próximas elecciones, San José tendrá 18 congresistas; Alajuela, 12; Cartago, 6; Heredia, 5; Guanacaste, 5; Puntarenas, 6, y Limón, 5. (JONATHAN JIMENEZ)







